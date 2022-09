Ce dimanche 18 septembre 2022, au départ du centre culturel entre 10h et 13h, les Welkenraedtois auront l’occasion de parcourir une balade de 7 km jalonnée de six haltes gourmandes confiées à des établissements horeca de la commune.

Quel menu pour la douzième balade gourmande de Welkenraedt?

L’Entracte prévoit, en ouverture, une "déclinaison autour du canard". En second arrêt, À l’Ombre du Clocher préparera des rillettes de saumon frais et fumé, avec mascarpone et crème yuzu. Le traiteur Geurts entrera ensuite en scène avec un samoussa de poulet aux légumes. Après le sorbet citron de L’Emporté II, place au fajita de poulet grillé au miel et à la moutarde du Temps libre. Le dessert? Un sablé aux noix et sa glace vanille de Madagascar, par Clair’ment bon.

Chaque plat sera accompagné d’une boisson (soft, vin ou café). Un menu spécial est prévu pour les enfants. Des groupes de 50 participants partiront toutes les 20 minutes.

Une grande fête nocturne pour les 15 ans de la balade des saveurs à Herve

De l’autre côté des paysages découpés par les bocages, l’ASBL Herve Saveur innove en présentant un rendez-vous insolite à ses fidèles habitués (dont nombre n’ont pas manqué la balade de juin).

Ainsi, ce 8 octobre, place à la nocturne de la balade des saveurs. Une édition toute particulière qui se déclinera dans des lieux insolites du centre-ville de Herve et qui se ponctuera par une soirée dans la cafétéria du CPH de Herve. Ici, six arrêts (et six services) pour autant de kilomètres.

"On voulait fêter les 15 ans avec une soirée animée par Nico Charlier… Mais sans balade, ça n’aurait pas tout à fait été nos 15 ans!, souligne Cathy Mawet, présidente de l’ASBL Herve Saveur. On parlait depuis longtemps de faire une nocturne, on a donc allié les deux idées."

Les mêmes partenaires s’occuperont des mets (les traiteurs Wuidard et Les Cours, Jean-Philippe Darcis, Terre de fromage…) et la balade, plus courte, se voudra citadine autour de Herve. Quant aux lieux insolites, la surprise reste bien gardée. "Mais ce sera dans le centre et aux alentours."

500 places sont prévues, et 200 ont déjà été vendues pour cette balade qui précédera un jogging (10 km) prévu le dimanche 9 octobre (pas de trail cette année, "car ça faisait beaucoup").

Alors, plutôt Welkenraedt, Herve… ou les deux?

Inscription pour Welkenraedt avant le 12 septembre auprès de Sarah Ernst (communication@4840.be – 087/899184). 35 €/adulte et 15 €/enfant.

Infos pour la balade nocturne de Herve au 0478/249 801. 55 €/adulte et 18 €/enfant. Soirée à 8 €. S’équiper d’un sac à dos, d’un gilet fluo, de vos couverts et d’une lampe frontale.