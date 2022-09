Un autre géant du secteur bancaire semble emprunter le même chemin. En effet, selon nos informations, l’agence BNP Paribas Fortis de la rue de Nazareth (contre le magasin Darcis, en face de chez Jobkenne) pourrait fermer ses portes au 31 décembre. La clientèle devrait recevoir un courrier en ce sens dans une grosse dizaine de jours. Elle serait alors redirigée vers l’agence de la rue de la Paix, à Barchon (l’ancienne Maison De Winter, contre chez Cycleo). Le personnel de l’agence de Herve préserverait son emploi dans les autres agences de la filiale belge du groupe bancaire français.

Contacté, le service presse de BNP Paribas Fortis n’a, à ce stade, "pas de nouvelles à communiquer concernant une fusion/fermeture de l’agence BNP Paribas Fortis à Herve".

«Le nombre de contacts à distance continue de prendre de l’importance»

"En général, nous confirmons une fermeture/fusion quand ceci est communiqué aux clients (trois mois avant le déménagement)", précise Hilde Junius. Le service presse mentionne également évaluer "en permanence la manière dont nous entrons en contact avec nos clients, et nous réfléchissons à la façon optimale de les servir". "Lors de cette évaluation, nous prenons en compte l’évolution technologique et les changements dans le comportement des clients, poursuit le communiqué qui nous a été transmis. BNP Paribas Fortis constate que le nombre de contacts à distance continue de prendre de l’importance année après année. Nous avons terminé l’année 2021 avec 5 millions de contacts “humains” à distance (par téléphone ou visio-conférence) contre 2 millions de contacts en présentiel – soit 2,5 fois plus de contacts à distance. À cela s’ajoutent 700 millions de contacts bancaires sur le web et via les applications."

Des clients plus "connectés", mais aussi sans alternative vu la fermeture de nombreuses agences (peu importe le groupe bancaire). BNP Paribas Fortis insiste cependant sur "la valeur ajoutée du conseil en présentiel" et sur l’importance de son réseau d’agences, éparpillées en tenant compte "des emplacements, de la proximité d’autres agences, de la présence de centres commerciaux ou économiques, de la concurrence (NDLR: ING Herve a justement fermé pour se regrouper… à Barchon) , de la densité de population et des habitudes de déplacement du client".

"Avant, les banques quittaient les centres de Herve et de Battice… Si maintenant elles quittent carrément la commune...", déplorait dans nos colonnes le bourgmestre de Herve en avril. Il faudra s’y faire, cela semble être le choix opéré par les grandes banques "d’un monde qui change".