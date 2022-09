Les scouts de Herve fêtent les nouveaux locaux

Et ils l’auront mérité, ce local, après des années d’attente (et le projet avorté sur le site du parc Detry, chapitre douloureux datant de 2009) et des mois de labeur puisque depuis les fondations de mars 2021, ils ont tous participé au montage des blocs (Gablok) le week-end du 1er mai 2021, avant que chacun ne poursuive en apportant sa pierre à l’édifice (lattage, contre-lattage, bardage, électricité…).

Bob Legros, président de l’ASBL Espace Jeunesse, a pu remercier dans son discours ceux sans qui ce projet n’aurait pu aboutir, puisque le financement trouve ses sources dans la vente des locaux aux Six Fontaines (50000 €, acquis par le CPAS), dans un don de la Ville (50000 €), via une aide des Œuvres du Doyenné (25000 €)… "sans oublier un donateur, l’argent de l’unité ou des parents, des dons des Kiwanis et un prêt de 40000 € sur 10 ans". Soit une enveloppe de 220000 €, contenue malgré l’envol du prix des matières premières (OSB et autres). "Les entreprises ont rogné sur leurs marges", souligne Bob Legros. "Et d’autres nous ont aidés via du matériel ou des services", ajoute Marie-Martine Schyns, animatrice de l’unité.

D’ici deux mois, toute l’unité (200 à 250 enfants et 47 animateurs) pourra se regrouper sur le Try (les jeunes sont "sans toit"depuis le printemps). Les grandes sections disposeront de locaux séparés tandis que les plus jeunes se partageront la pièce centrale. Un espace de rangement est également prévu, mais celui sur le parking de l’ancien abattoir reste indispensable.

Petit couac pour les aménagements

Il restera, en 2023, à procéder aux aménagements extérieurs (espaces végétalisés, le parking, etc.). Un dossier cogéré par la Ville (propriétaire du terrain) et le CPAS (utilisateur des lieux). Un petit contretemps est toutefois survenu. "Nous avions eu une dérogation à la ZACC pour les locaux des scouts, et ça n’avait pas été tout seul. Il fallait la même chose pour les aménagements extérieurs. Nous avions prévu de la verdure, mais il en faut encore plus. Le dossier avait reçu un avis préalable défavorable, mais le second avis préalable est favorable. On va pouvoir déposer le permis et, si possible, concrétiser ce chantier en 2023. Mais l’important, c’était d’avoir une vraie place pour les enfants", souligne le bourgmestre Marc Drouguet.