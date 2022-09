Sébastien Jennes, de Xhendelesse, reçoit le prix du mérite agricole 2022 du Pays de Herve

Comme chaque année, depuis 16 ans, les échevins de l’Agriculture des communes du Pays de Herve ont organisé, en collaboration avec le Groupe d’action local (GAL) le prix du mérite agricole du Pays de Herve. Cette fois-ci, le thème était "les haies et les arbres qui caractérisent notre région bocagère".Trois candidats étaient nominés sur base de leur travail pour entretenir et valoriser ceux-ci: Arthur et Josien Niessen-Houben, à la tête d’une exploitation de vaches et de chèvres laitières à Hombourg, Benoît Cranshof de la Bergerie du Reneubois à Herve et Sébastien Jennes, spécialisé dans l’élevage laitier et la fruiticulture hautes tiges à Xhendelesse. C’est ce dernier qui a remporté le plus de suffrages (il était également possible de voter durant la foire).