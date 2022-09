Meilleures bières: Grain d’Orge et Peak a l’honneur

Du côté du concours interprovincial des meilleures bières, toujours organisé par la province de Liège, nos régionaux ont eu plus de succès. Lors de ce concours houblonné, trois catégories étaient au menu, à savoir la pale, la double et la stout. Et c’est dans la catégorie double que nos brasseurs régionaux s’en sont le mieux sortis. La brasserie Peak de Waimes a été médaillée de bronze avec sa Peak IPA. Et la brasserie Grain d’Orge d’Hombourg a été médaillée d’argent pour la Joup. Quant à la médaille d’or, elle est revenue à la Brasserie coopérative liégeoise d’Alleur pour sa Badjawe brune bio. Dans la catégorie pale, la médaille d’or a été attribuée à la Brasserie de Liège pour sa Légia IPA Classics. La médaille d’argent est revenue à la brasserie du Grand Mir avec la Grandmir blonde et la médaille de bronze a la Brasserie de la Lienne de Lierneux avec la Grandgousier. Enfin, pour la dernière catégorie qu’est la stout, la médaille d’or a été attribuée à la Brasserie Sponk de Visé avec sa Black Sponk. Pour la médaille d’argent, elle a été donnée à la microbrasserie Flosch de Sprimont et sa Black Bis’cuit. Enfin, la médaille de bronze a été attribuée à l’Authentique Brasserie de Blaton (province du Hainaut) et son Authentique Stout.