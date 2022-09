Mais le point d’orgue de la foire est évidemment ce week-end où des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus dans les allées. En plus de pouvoir flâner entre les stands de machines et d’entreprises agricoles et d’assister aux différents concours, le public pourra une fois encore découvrir une multitude d’animations, telles que des shows canins, du jumping commenté, des poneys games ou encore des démonstrations culinaires. Sans oublier l’art équestre avec notamment un numéro de garrocha (une sorte de perche) et du voltige cosaque. Il y aura également la présence de l’école européenne des jeunes éleveurs, qui est devenue un incontournable de la Foire agricole de Battice. Et elle sera présente pour la 20efois avec 125 jeunes de 17 pays.

Enfin, un petit changement est à noter du côté du prix de l’entrée. Habituellement fixé à 8 €, celui-ci passe à 10 €. La gratuité est toutefois maintenue pour les enfants de moins de 12 ans. La foire est ouverte de 9 à 19h.

Tout le programme est à retrouver sur www.foireagricole.be