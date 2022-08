Le Bel’Zik 2.0 revient en octobre comme 2.0

En ce mois d’août 2022, le Bel’Zik 2.0 a décidé d’asseoir son changement d’identité en réduisant son nom à 2.0."On s’est dit que c’était bien de s’en tenir à 2.0 vu que l’on n’est plus dans la même rythmique que ce qui se faisait avant. Les gens ont des attentes avec le nom Bel’Zik alors que l’on est dans autre chose", insiste Caroline Brela, présidente de l’ASBL depuis la renaissance du festival hervien en 2019. En 2022, il se déroulera les 14 et 15 octobre non plus au CPH, mais à l’espace Georges Dechamps, en plein cœur de Herve."L’espace est déjà aménagé, on sait être debout ou assis, toute la sono est sur place. En termes d’organisation, c’est beaucoup plus simple."Et puis, le CHAC, avec lequel le festival collabore, était demandeur. La capacité de la salle sera ainsi moindre qu’auparavant car les places (entre 160 et 180) seront assises cette édition."Ce n’est pas évident de remplir des salles: pour le faire, il faut de grosses têtes d’affiche, et puis les coûts augmentent pour tout et les gens ne sont pas forcément disposés à payer une place de concert plus cher pour venir au CPH. On a fait les calculs et on a décidé de rester accessibles à tout le monde tout en gardant la qualité", explique Caroline Brela.