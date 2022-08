Des travaux sur l’E40 entre Welkenraedt et l’échangeur de Battice

La Sofico annonçait ce jeudi 25 août ses chantiers de la rentrée. Parmi eux, on retrouve dès le 5 septembre prochain des travaux de réfection de revêtement sur l’E40, de Welkenraedt jusqu’à l’échangeur de Battice. Ils concernent un tronçon de 9km en direction de Bruxelles. Entre le 5 septembre et le 7 octobre 2022, une voie sera soustraite à la circulation et la vitesse maximale sera limitée à 70km/h.