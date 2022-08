Herve: un week-end sportif et folklorique à Charneux

Trois heures de tandems folkloriques attendent les sportifs, les visiteurs et tous les courageux qui participeront à cette activité mythique de Charneux. Le départ est donné à 14h, ce samedi 20 août, rue Petit Vinave près de l’église. " Le folklore prime sur le nombre de tours réalisés", déclarent les organisateurs. En effet, les trois équipes jugées les plus folkloriques seront récompensées tandis que l’équipe qui aura réalisé le plus de tours en trois heures sera "seulement" déclarée championne et aura évidemment les félicitations du public. Dès la fin de la course, la fête se poursuivra avec la fanfareLes Peaky’squi continuera de divertir visiteurs et sportifs. Dès 20h, la fanfare fera place au bal de la fête animé par 3 Dj’s qui se relayeront: ArSeN-X, Antoine Simar et Dj Freestyle.