La cuisine de Maman, une toute nouvelle «Table de Terroir» à Herve

Nathalie Maziers, qui a lancé en mai 2022 "La cuisine de Maman" rue d’Elvaux à Herve, fait partie des labellisés présentés à Libramont. Elle peut dès à présent revendiquer ce nouveau label. "Il est important pour nous, car n’ayant pas de chambre nous ne pouvons pas officiellement nous appeler “Table d’Hôtes”, présente-t-elle. Ce label “Table de Terroir” est assez logique car j’ai toujours été dans une telle démarche. Il faut, par exemple, 15 produits locaux à la carte… Ici, on a presque tout en circuit court. Nous sommes, avec ce label, coachés par l’Apaq-W et Accueil Champêtre."

Une rencontre sur les planches…

Mais avant d’exciter les papilles, il faut tendre l’oreille. Car derrière ce projet se cache une histoire, une réorientation professionnelle, une rencontre… Celle de Jean-Pol.

"J’habite ici, à Bruyères, et mon compagnon vit à Mortier (Blegny). Il y élève deux ou trois vaches (de la race Aubrac), deux ou trois cochons, des pintades et des dindes…

À notre rencontre, en 2012, j’étais vétérinaire. J’ai exercé pendant 30 ans. Lors d’un souper de l’Aredb (Association régionale des éleveurs et détenteurs de bétail), on a présenté une petite pièce de théâtre. J’ai joué avec eux – c’était bon enfant – et Jean-Pol est venu remplacer un éleveur. À la troisième pièce, nous étions seuls et… la mayonnaise a pris entre nous."

Le duo a préservé à la ville leurs prénoms de scène. Depuis, Nathalie et Jean-Pol ont laissé place à Josiane et Fernand."On ne s’appelle jamais par nos vrais prénoms, sourit… Josiane.On avait déjà un certain âge, on ne se voyait pas avec des Chouchou et Loulou."Dommage pour les fans de la sérieUn gars, une fille.

"J’adore cuisiner, il adore élever. J’ai donc entamé une formation, à 51 ans, via l’IFAPME de Verviers. J’ai un diplôme de restauratrice, traiteur et cheffe de rang."

Un combat contre le cancer

Josiane n’aurait dû prendre la place de Nathalie qu’à la pension de cette dernière. Mais le projet s’est invité précocement, conséquence d’un "cancer que j’ai eu en 2020, j’ai eu un lourd traitement en pleine formation"."L’opération s’est tenue en janvier 2021 et mon traitement s’est poursuivi jusqu’en avril 2022. J’ai dû renoncer à mon métier de vétérinaire, il m’a fallu un an pour l’accepter… Il fallait rebondir. J’ai commencé “La cuisine de Maman” plus tôt, le 1er mai 2022. Mais je n’ouvre, pour l’instant, que le vendredi, je ne suis pas en mesure de travailler plus."D’autant que Nathalie est seule pour les courses, la mise en place, le nettoyage, les préparations…"Au début, on se lance doucement car il faut que le corps suive."

Depuis lors, sa table de terroir attire un large public. Des curieux, des amateurs de produits locaux, des amis, des anciens clients, des comédiens qui accompagnent Jean-Pol au sein de la troupe de Julémont… "Puis nous n’avons qu’une grande table de 18 places, et un seul jour. Nous sommes vite complets mais je ne m’y attendais pas du tout. Ça va peut-être s’estomper…"

Des recettes de son enfance, des produits de ses voisins

Rue d’Elvaux, les convives viennent chercher divers ingrédients: la convivialité, le terroir, un retour aux sources, etc."L’inspiration me vient des recettes de ma maman et des recherches que je peux faire. Je n’ai qu’un menu et je ne travaille qu’avec des producteurs locaux. Je ne cuisine pas, par exemple, le saumon ou les scampis. Je suis adepte d’une cuisine simple, j’utilise les bas morceaux avec des recettes anciennes. J’ai récemment fait du bouilli vinaigrette (du jarret de bœuf) ! Mes fournisseurs sont tous de la région. Les viandes proviennent de chez Jean-Pol, ou de chez Justin Mordant à Xhendelesse (pour du jambon séché, notamment, je ne suis pas boucher). Les crèmes ou le beurre sont d’ici à côté, à la Ferme Colyn. La truite vient de la Commanderie à Fourons. Les légumes de chez Chantal Iserentant, avec son potager “Voir son jardin autrement” à Grand-Rechain. Et je travaille aussi avec Anne-Françoise Somja de la Cour Charlemage à Thimister (elle fait ses propres fromages). Pour les fruits, je m’adapte aux saisons en faisant appel à la ferme de Wichampré (Aubin-Neufchâteau), à la Framboisière de Rosmel (Battice) ou à Nicolas Jennes (Xhendelesse). Même les boissons sont locales avec la Val-Dieu, la bière de Bruyères ou les jus de chez Constant."Quant au menu, il se veut varié pour faire honneur aux produits. Nathalie ne compte pas ses heures afin de sublimer la production locale, le circuit court."Il faut de la passion avant tout. Là, je suis en train de préparer mes coulis de tomates: c’est beaucoup plus facile et moins cher d’ouvrir une boîte. Mes parents avaient une ferme, j’ai toujours vu ça à la maison donc je fais mes pâtés, mes terrines, mon pain, etc."

Nathalie Maziers espère être sur la voie d’une reconversion réussie."Mais il faut savoir se contenter de moins financièrement. Ceci dit, on ne se fait pas enterrer avec de l’argent. Avec Jean-Pol, on avait ce projet en tête et on l’a accéléré pour des raisons médicales. Mais ce projet, il m’a aussi permis de tenir lors de cette épreuve."

Envie de vous attabler avec "Josiane et Fernand"? De faire des découvertes culinaires et humaines? "La cuisine de Maman" vous attend!

0470/44 99 98. Page Facebook et site internet: cuisinedemaman.be.