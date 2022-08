Optimisme… et soleil au festival hervien Rue du Bocage?

Sous le thème "Il fera beau, il fera chaud!", déjà annoncé, cette 26eédition débutera le samedi à 14h avec une parade dans Herve animée par des déambulatoires et rehaussée de la présence de la Clique de la Royale Garde Saint-Jean.

Une machine à relancer?

Après une mini-édition en 2020 (3 compagnies) et une édition des plus pluvieuses en 2021, Rue du Bocage espère avoir chassé son nuage noir."On est vraiment plein d’optimisme, signale Manu Ruwet, responsable pour Rue du Bocage. O n a vraiment espoir que le public revienne en masse (NDLR: 4000 personnes les meilleures années) . Nous avons relancé toute la saison culturelle en septembre et nous nous sommes rendu compte que le public était heureux de revenir. Vivre un spectacle en live, en direct, est incomparable pour le public. Nous y retrouvons l’aspect humain, le vrai, la convivialité. C’est vraiment recherché par beaucoup, et on espère que les gens viendront profiter à nouveau de tout cela fin août."

Approfondissant son souhait"d’apporter du bonheur aux gens", le festival innovera donc en 2022 avec un spectacle ( Cochon-cochon, de la compagnie Thank you for coming) gratuit le samedi 27 à 14h30 sur la place Albert 1er. Entre-temps, divers endroits dans la ville seront décorés via quelques rayons de soleil éparpillés çà et là."Il y a quelques années, nous proposions déjà, la veille du festival, un spectacle gratuit ou une sorte de cabaret. Nous investissions alors un lieu différent chaque année. Les spectateurs appréciaient vraiment ce moment et nous voulions recréer quelque chose de semblable. Par ailleurs, nous avons toujours la volonté de nous faire connaître auprès des différents publics. Le mot théâtre fait peut-être encore un peu peur… Or, le théâtre de rue c’est léger, amusant, convivial, ouvert à tous", insiste Manu Ruwet.

Après cette mise en bouche, les spectateurs seront invités à prendre la direction de la ville historique pour assister aux représentations des troupes professionnelles, disséminées dans 10 espaces scéniques (place de l’Hôtel de Ville, parvis et cour de l’église, rue et cour du Collège, Passage Maurice, Jardin des Petites Canailles, place Lecomte…).

Des spectacles à épingler?

"Le festival est très international, avec 22 compagnies de Belgique, de République Tchèque, de France, du Brésil et du Canada. Au total, nous aurons 49 représentations(NDLR: 16 le samedi et 33 le dimanche) ".

Et au délicat exercice des coups de cœur, Rue du Bocage pointeAnimaniversaire ( "l’histoire d’un banquet où tout part en vrille, avec des effets pyrotechniques"),Jean-Kylian Poquelin ( "le tout nouveau spectacle de Rubis Cube") et Un mot, une impro( "de l’improvisation, une première pour nous, pour un spectacle éphémère et à chaque fois différent").

Le 27/08: parade à 14h, spectacle gratuit à 14h30 et festival dès 16h. Le 28/08: dès 13h30. 9 € par adulte et par jour, pass à 15 €. Entrée enfant: 5 € (les deux jours). Gratuit pour les moins de 3 ans et art.27. www.ruedubocage.be. 087/660907.