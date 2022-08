"Je suis un client de longue date. J’ai même travaillé avec Monsieur(NDLR: Hubert)Corman pendant 6 mois… Et un jour, au bout d’une discussion, nous avons travaillé sur cette piste. Nous avons exploré cette idée il y a 18 mois", se souvient-il.

Cet Olnois de 30 ans revient son parcours qui l’a donc mené jusqu’à Battice. "Je suis un ancien DJ (NDLR: il a cessé ses activités après avoir marqué de son empreinte les bals de la région)mais je suis surtout connu pour avoir été responsable d’un rayon spiritueux à Hannut pendant un an et demi. J’y ai développé une spécialité pour le rhum, c’est même mon cheval de bataille. Désormais, je m’occuperais de la gestion journalière du magasin de Battice."

Quentin Bélien souhaite apporter un vent nouveau, une touche personnelle et un peu plus jeune pour cette enseigne réputée sur le plateau de Herve."Il y avait besoin d’un coup de fraîcheur pour pouvoir accueillir les clients avec le sourire et même pouvoir conseiller les clients qui viennent acheter un produit moins pointu. De plus, nous voulons introduire des marques jeunes, porteuses, un peu plus dynamiques et festives pour pouvoir retirer ce côté parfois austère du magasin. La dynamique qui concernait les spiritueux très haut de gamme restera, nous allons simplement essayer d’attirer une clientèle plus jeune et la conseiller pour tous les budgets."

Un changement de nom: C’Rhum Corman Collins

Le magasin créé en 1965 va également opérer une légère retouche au niveau de son nom, puisqu’il s’appellera désormais "C’RHUM Corman Collins", comme indiqué sur le site internet et sur une page Facebook actualisée. Les heures d’ouverture vont aussi observer un petit lifting, puisque le magasin ouvre à présent de 10h à 18h sans interruption."Nous avons constaté qu’avant 10h, très peu de personnes se rendaient au magasin alors que le temps de midi (lorsque le shop était fermé) récoltait pas mal de succès."

Un passage de témoin ce jeudi 4 août

Ce jeudi, Quentin Bélien organise une journée portes ouvertes au sein de la boutique."Nous organisons une nocturne. On ouvre à 10h, mais nous irons exceptionnellement jusqu’à 20h. Ce sera l’occasion d’offrir une petite coupe aux clients, de faire découvrir gratuitement une marque de gin et d’offrir des cadeaux. De plus, pour les clients un peu plus haut de gamme, il y aura la possibilité de goûter des produits d’un autre type de budget."

Outre une réduction de 10% sur certains produits, la soirée permettra un passage de témoin entre l’ancien patron et le nouveau."Les habitués reverront Hubert Corman mais pourront également avoir un contact avec moi pour faciliter la transition. Hubert profitera des portes ouvertes pour annoncer son départ sur les réseaux."