Le projet de lotissement rue de Biomont, à Herve, peut redémarrer

"Le projet a fait l’objet d’un nouveau recours contre le décret voirie, portant notamment sur la continuité du trottoir derrière la haie existante, en descendant vers Grand-Rechain sur la gauche, reprend Bernard Allelyn.Le ministre a donné gain de cause au recours, pensant que nous n’avions pas organisé la réunion d’information auprès des riverains. Et c’est sur cela qu’il a refusé le permis voirie. Or, nous l’avions bien organisée. Du coup, le ministre nous a informé à la mi-juillet qu’il nous donnait gain de cause."