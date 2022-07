«Trott’in Herve», une autre façon de découvrir les bocages et les produits locaux

En effet, depuis quelques jours Véronique Kupper et Éric Heins ont lancé "Trott’in Herve", après avoir développé leur gîte l’an dernier.

Le couple s’est équipé de neuf trottinettes tout-terrain S-OnRide, un modèle qui permet de varier les chemins et sentiers à allure modérée (maximum 25km/h). "On a lancé le gîte en 2021, et les gens sont enchantés du Pays de Herve (nous avons beaucoup de Néerlandais et de Flamands). Ils aiment découvrir le Pays de Herve, et on s’est dit qu’on allait proposer des balades à trottinette, car c’est amusant et ludique. Puis on a réfléchi aux balades gourmandes… On a cogité, fait les calculs et on s’est lancé", détaille Éric Heins.

Une nouvelle réglementation pénalisante

Après avoir profité d’un épais brouillard et d’une absence de réglementation, les trottinettes sont, depuis ce 1er juillet 2022, soumisses à de nouvelles règles: avoir 16 ans, respecter le code de la route, ne pas rouler à deux… Véronique et Éric ajoutent quelques règles supplémentaires, du bon sens: porter un casque, porter un gilet fluo, avoir la taille (140 cm minimum) et le poids (110 kg maximum) autorisés. Mais une règle impacte négativement les professionnels du secteur."On savait que la loi était modifiée, on a donc pu directement préciser les règles. Mais on trouve qu’il faudrait une différence entre les trottis pour les balades, avec un encadrement, et les trottis de rue. Nous sommes en contact avec d’autres personnes qui proposent des randonnées et elles disent pareil: ça casse l’esprit familial. Nous n’avons que des trottinettes pour les adultes, mais on s’était dit qu’on aurait pu acheter des trottis pour les enfants… La loi a changé depuis, ce qui est embêtant. On loupe des locations à cause de cela. D’autant que notre gîte est fort familial, avec des enfants de 10 ou 12 ans. La semaine dernière, par exemple, nous avions une famille avec des jeunes de 12 et 13 ans. Mais avec la législation, ils n’ont pas pu monter sur les trottinettes. C’est dommage car c’est systématiquement encadré, les gens ne partent jamais seul."

Des haltes gourmandes au menu

Si le départ se fait obligatoirement depuis la rue de Biomont à Grand-Rechain, deux types balades sont proposés, à savoir la simple (à partir de 45 €, pour environ 1h30) et la gourmande. Cette dernière se décline en trois options avec autant de partenaires, soit la "Ferme La Cour" (Anne-Françoise Somja) à Thimister, l’"Apéro by Antoine" (Antoine Simar) à Grand-Rechain et "D’un Coin à l’autre" (Justine Mordant) à Soiron. Selon la formule choisie, la priorité sera donnée aux fromages, aux bières, à la charcuterie…"Nous souhaitions faire découvrir les producteurs locaux. Ce sont des gens avec qui je travaille déjà. Antoine, par exemple, nous fournit au gîte. Anne-Françoise est une petite cousine qui vient de lancer son activité. Et Justine, c’est une jeune qui a repris un commerce dans l’un des plus beaux villages de Wallonie il y a quelques années. C’est du win-win", souligne Éric, qui s’est occupé de tracer les différents parcours,"des chemins qu’on peut prendre à VTT (j’en ai fait avant) sur Grand-Rechain, Olne, etc.". Toujours à la recherche d’une activité pour les vacances? Voici une idée de plus.

Infos: 0474/437614 – https ://trott-in-herve.be