Pour l’occasion, après une édition 2021 en mode mineur (en raison d’une météo des plus capricieuse et d’une pandémie toujours impactante), le festival"se prépare à illuminer le centre historique de Herve!".

"Il fera beau!, il fera chaud!", annonce l’équipe du festival. "C’est le thème de 2022, et il fait suite aux deux années que nous avons vécues avec les gros nuages de la pandémie et en 2021 il pleuvait des cordes sur le festival. On fait un pied de nez à tout cela, on veut repartir de manière positive… C’est un peu de la provoc’, mais on est hyperpositifs et très optimistes", signale Danielle Simon, pour le festival.

Un spectacle gratuit pour les Herviens sur la place Albert

L’an dernier, Rue du Bocage s’était associé à la Clique de la Royale Garde Saint-Jean de Herve pour déambuler dans les rues du centre-ville.Rebelote cette année, avec une cerise sur le gâteau. "C’est un peu la nouveauté. L’an dernier, nous avions fait une parade dans la ville avec la Clique, et cette année on s’est dit qu’on sortirait bien du site du festival pour offrir un spectacle familial (place Albert 1er) durant la parade avec la Clique(NDLR: il s’agira du spectacle Cochon cochon, de la Cie Thank You for Coming) . Il y aura aussi de l’ambiance festive et des déambulatoires. Le festival, par ailleurs, est décalé car la rentrée des classes se fait le lundi, donc on commence plus tôt le samedi pour finir plus tôt le dimanche."

Dans cet intervalle, 22 compagnies belges et internationales proposeront 56 représentations sur 10 espaces scéniques. Du grand art pour ponctuer les grandes vacances des familles.

www.ruedubocage.be. 9 € par adulte et 5 € par enfant pour une journée. Pass des deux jours à 15 € par adulte et 5 € par enfant.