Herve : Cuisitime déménage à l'ancien Aldi, rue de Verviers à Battice

Libre depuis le 23 septembre 2020, l’ancien Aldi de Battice ( désormais rue de Herve, au jeu des chaises musicales) se cherchait une nouvelle destinée depuis près de deux ans. Des travaux y sont menés depuis le début de ce mois de juillet… Et le sticker "Vendu" est placardé par Flech’ Euro depuis plusieurs semaines. La surface (près de 900 m2 destinés à la vente, pour un bâtiment – de 2006 – de 1264 m2sur un terrain de 4329 m2avec 76 emplacements de parking) va donc revivre. "Nous allons quitter la rue de Herve, où nous sommes locataires,confirme David Austen, gérant pour Cuisitime.Nous serons désormais les propriétaires des lieux. Nous aurions préféré rester rue de Herve mais nous déplacerons notre magasin. On espère pouvoir le faire d’ici la fin de l’année."

Des travaux conséquents sont nécessaires avant l’ouverture."Il faut aménager entièrement la surface: électricité, eau, faux plafonds, etc. Nous préserverons, rue de Verviers, les mêmes cuisines, la même gamme… Nous venions de rénover notre showroom, donc il ne nous reste que l’électroménager et deux ou trois cuisines à liquider rue de Herve. On récupérera les autres cuisines."Ce qui pourrait engendrer une brève (une semaine ou deux) fermeture de Cuisitime. D’ici là, il reste de bonnes affaires sur le feu rue de Herve.