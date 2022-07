L’école de José sera fermée pour l’hiver

Le dossier initié dès février 2014 , et subsidié officiellement depuis le 14 octobre 2016 (pour 935000 €), a pris du retard dès son lancement, si bien qu’une fin de chantier en janvier 2023 semble illusoire . Mais depuis fin 2021 ( voir notre article ), le chantier est entré dans le vif du sujet.

"Ça avance, ils sont en train de travailler sur les maçonneries du rez-de-chaussée, sachant que le bâtiment est inversé et que le niveau -1 concerne les classes. Au niveau du gros œuvre, ça avance donc correctement et les discussions sont avancées sur les châssis et menuiseries en aluminium" , informe l’échevin des Bâtiments Bernard Allelyn (HDM).

La structure moderne de l’extension impose des châssis complexes, et l’architecte étudie ce point en profondeur avec l’entrepreneur. "C’est en préparation pour passer la commande, et les délais sont de 12 à 18 semaines pour les recevoir. La prochaine étape, après la pose des hourdis, ce sera la charpente et la couverture. Parallèlement à cela, on prépare l’installation électrique (positionnement des points d’éclairage, rainurages, etc.). Il y a bon espoir que le bâtiment soit fermé pour l’hiver, et qu’on puisse se concentrer alors sur les travaux intérieurs. Car nous n’en sommes pas encore au stade des menuiseries intérieures, et on sait qu’il y a énormément de travail sur ce poste."

Le délai de 250 jours ouvrables sera réévalué en fonction des surprises du début de chantier (notamment des câbles qui ont posé quelques soucis) et des intempéries. "On en sera à bientôt un an de chantier mais ça a pas mal végété au début. On a perdu deux gros mois et tant l’architecte que le représentant de la Ville s’attachent à rattraper le délai. Mais on sera dans les clous pour la rentrée de septembre 2023" , pense Bernard Allelyn.

Et dans les autres écoles communales de Herve?

En juillet, le chantier de l’école de José est sur pause, vu les congés du bâtiment. Pour les ouvriers communaux, en revanche, le travail ne manque pas dans les autres écoles communales. La période est idéale pour les rafraîchissements, vu l’absence des élèves. "Il y a énormément de travaux dans les écoles. On demande aux directions de rentrer, mi-juin, un listing des choses importantes à faire dans les écoles, avec des priorités. Et on met à profit ces deux mois de vacances pour réaliser ces travaux. Nos peintres ont pas mal de travail. Dans certaines écoles concernées par des chantiers ces dernières années, nous avons moins à faire. À José, c’est particulier aussi car il y a des parties anciennes et des améliorations à faire dans la cour, mais il faut attendre la fin du chantier de l’agrandissement (comme ce fut le cas à Grand-Rechain, par exemple)" , conclut l’échevin des Bâtiments, conscient qu’il ne reste déjà plus que cinq semaines avant le retour des enseignants qui prépareront les classes pour le lundi 29 août.