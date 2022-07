L’expo est visible sur l’esplanade de la maison du tourisme du Pays de Herve. ©EdA - Pierre LEJEUNE

"L’an dernier, nous avions l’exposition Art’38. On calque ce projet sur celui de 2021, sauf qu’il nous paraissait difficile d’avoir différentes assises sur la ligne 38 car nous voulions une exposition avec un peu d’histoire. Le fil conducteur aurait dès lors été difficile à suivre si nous avions mis en place une exposition itinérante" , confie Isabelle Levaux, échevine du Tourisme pour la Ville de Herve.

Ainsi, l’exposition de 2022 est entièrement consacrée au fromage de herve, mettant à l’évidence le produit phare du plateau de Herve en retraçant son histoire, son évolution dans l’art, au sein des confréries, auprès des producteurs locaux (désormais au nombre de quatre, dont trois sur Herve et un sur Thimister).

Des origines à l’assiette

"Le fromage de herve, c’est le produit phare de la région. C’est un produit de renom et Herve est connu pour son fromage, ses bocages… C’est aussi le seul fromage AOP (NDLR: appellation d’origine protégée) de Belgique. Ainsi, on décline l’exposition en six thèmes en parlant de ses origines historiques, de ses particularités (culinaires, artistiques, folkloriques…), etc. On a vraiment fait jouer plusieurs acteurs et nous avons fait appel à un créateur d’images, un photographe du cru (NDLR: Greg Bugni, après avoir fait appel à Photo Gilman l’an dernier) . Et le nom de l’exposition, c’est parce que tout part de la terre. Elle est riche et cela fait la spécificité de notre produit" , précise encore Isabelle Levaux, qui se réjouit d’avoir quatre producteurs alors "que nous en avions historiquement des centaines, dans chaque village" .

De ses origines au XIIIe siècle à son utilisation contemporaine par Julien Lapraille et Jean-Philippe Darcis en passant par son émancipation sous Charles Quint au XVIe siècle, le carré d’or odorant n’aura plus aucun secret pour vous!