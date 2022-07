Avec le Pacte d’Excellence, les écoles ordinaires vont tendre vers l’inclusion. C’est pour cela que l’on a créé les pôles territoriaux qui ont comme mission de permettre aux enseignants de l’école ordinaire d’accueillir des enfants à besoins spécifiques dans leurs classes en créant des aménagements raisonnables. Mais il y a des enfants que l’on n’arrive pas à laisser au sein du groupe classe traditionnel. L’idée de la classe inclusive, c’est de permettre à ces enfants-là (et à leurs familles) d’avoir un contact avec l’ordinaire lors des récréations, des temps de midi ou encore lors d’activités particulières.

Quelle est la particularité de celle qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine à l’école primaire Saint-Joseph à Herve?

Il s’agit d’une classe inclusive pour les enfants qui présentent des troubles du comportement (NDLR: type trois) et des troubles du spectre autistique. Dans l’arrondissement de Verviers, cela n’existe pas encore. Les "types trois" sont des enfants relativement oubliés dans le mécanisme scolaire parce qu’ils sont souvent assimilés à des enfants mal éduqués. Certains présentent des troubles de l’attachement, psychologiques, liés à des traumatismes. Ils sont souvent laissés dans des écoles ordinaires jusqu’à ce que ça coince. Ils arrivent ensuite chez nous, et nous, on doit les raccrocher aux mécanismes scolaires.

Parmi ces enfants-là, il y en a qui ont des troubles plus particuliers du spectre autistique: ils ont une grande difficulté de communication et donc la socialisation est difficile. Notre boulot est de les accueillir avec cette difficulté-là et de les accompagner pour entrer en communication. Tous les enfants ne sauraient pas accéder à cette classe, il faut montrer un peu de compétences au niveau scolaire et social.

Quelle équipe est-ce que cela demande?

À l’ouverture, il y aura un enseignant de chez nous en temps plein, mais dès que l’on atteindra sept élèves (le maximum fixé), on ajoutera un mi-temps supplémentaire voire un deuxième temps plein. Il y aura aussi tout le paramédical qui y passera: les logopèdes, les éducateurs, les cours de psychomotricité, la psychologue,

Est-il aussi question d’instaurer un parrainage entre les élèves de la classe inclusive et ceux des autres classes?

Comme les enfants vont avoir des âges très différents (NDLR: la classe est ouverte pour ceux entre six et treize ans) pour qu’ils puissent retrouver des enfants de leurs âges, on a imaginé un parrainage pour qu’ils puissent nouer des contacts avec un enfant d’une classe ordinaire.

Pourquoi cette collaboration avec cet établissement du centre de Herve en particulier?

Une classe inclusive est très compliquée à mettre en place au niveau pratique puisqu’il s’agit d’accueillir des enfants avec une différence pour laquelle il va falloir s’adapter.

C’est tout le personnel de l’école ordinaire qui va faire cette démarche-là. Donc il faut un partenaire volontaire… c’est le cas de Saint-Joseph. J’y ai été instituteur et le directeur, Eddy-Pascal Piret, est venu avec un questionnement pour une petite qui, sans cette classe, aurait dû quitter l’école en y laissant ses frères et sœurs.