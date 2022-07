Ce petit zoning sera accessible par la rue des Meuneries. Plusieurs entreprises sont déjà situées face au parking Balteau: l’entreprise d’inserts et de foyers Jidé, le promoteur immobilier Henova, la menuiserie Lonneux, le cabinet Petta & associés… L’objectif de la Ville de Herve, en concrétisant la ZACC (Zone d’aménagement communal concerté) de Bolland, est de transformer une zone de 12 hectares en zone d’activité économique (la majeure partie des près de 20 hectares), le reste étant dévolu à de l’habitat (la fourchette de 122 à 127 logements – principalement des appartements – fut évoquée, mais cela reste encore à définir précisément).

"Il y a eu des recours au Conseil d’État pour la zone artisanale mais la ZACC est activée au niveau de l’habitat (NDLR: dans l’optique affirmée de redensifier les centres urbains de Herve et Battice) . Et désormais, avec la signature, on peut avancer. Mais pour la concrétisation, il va encore falloir patienter. La SPI travaille sur les aménagements pour les entreprises. Des réunions ont permis de faire évoluer le dossier, et la SPI suit cela pour coller à la réalité des entreprises. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on est orienté vers de petites structures à cet endroit."

Pour aider les petites entreprises

Une vingtaine de petites entreprises pourrait venir s’y installer. "C’est vraiment l’idée d’un parc artisanal pour les petites ou très petites entreprises. Cet endroit doit permettre, par exemple, à un couvreur qui est à l’étroit dans son habitation d’acquérir 400 ou 500 m2pour un dépôt. On contournerait les entreprises déjà présentes pour accéder aux terrains. La partie habitation sera le long de la route de Bolland, sur la gauche, tandis que la partie du zoning artisanal ira en direction de la rue de Noblehaye avec une zone tampon pour avoir assez de recul par rapport aux habitations existantes. Les feux sont au vert pour ce dossier, mais nous ne sommes pas encore au stade de sa concrétisation" , rappelle, prudent, Bernard Allelyn.