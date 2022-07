L’Arrêt Gourmand, un resto éphémère contre la Ligne 38

Le restaurant ouvre ce 13 juillet, et sera accessible du lundi au samedi de 10 à 18h. Il sera fermé le dimanche en raison du marché d’Aubel. L’offre sera composée d’une petite restauration froide, de sucré/salé (planches apéritives, glaces, tarte maison…) ainsi qu’un service boissons (du café aux bières régionales). "Cette ouverture permettra à notre lieu d’accueil, tant touristique que de saveurs, de profiter d’un bel été" , souligne encore Anne Zinnen par voie de communiqué.

Le restaurant restera ouvert jusqu’au 31 août, au minimum! Après, les lieux seront rafraîchis pendant l’hiver, avant la relance d’un appel publique. "On est dans un contrat provisoire précaire, on relancera un appeldans le courant de l’automne lorsque les travaux seront effectués. Le bâtiment appartient à la Ville de Herve, en concession à la maison du tourisme et en sous-concession à un gérant. On a déjà quelques amateurs qui seront recontactés et à qui on communiquera le cahier des charges lorsqu’il sera prêt" , conclut la maison du tourisme du Pays de Herve.