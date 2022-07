Des distributeurs de plats traiteur s’installent sur le plateau de Herve

Vous connaissez certainement les distributeurs de pizzas. Mais désormais, fleurit un peu partout sur le plateau de Herve un nouveau type de distributeurs alimentaires. Ainsi, Food Local, mené par Gor Ginosyan et Laurie Donneau, installent des machines dans la région hervienne. "Nous avons débuté cela en février de cette année et nous en avons déjà placé à Aubel, Lontzen, Barchon, Retinne et Visé. Et la semaine prochaine, nous allons en installer un sixième, cette fois à Battice, devant chez Allen Keapler rue de Herve." Avec toujours le même concept qui marche très bien auprès des clients. "Nous concoctons des repas qui sont à la fois copieux et accessibles financièrement. Nous avons une carte avec pas mal de produits comme des plats froids ou chauds, des desserts, de la soupe ou encore des jus de fruit et thés maisons. La carte change tous les mois car nous travaillons avec des produits frais et de saison.Quant à la viande par exemple, elle provient d’un boucher, d’un poissonnier ou d’un volailler local. Ce n’est pas de la grande distribution. Et nous travaillons au départ de Visé, où nous avons notre restaurant, I Love Burger."