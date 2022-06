Tour panoramique, site Chapelier,…: les coûts de différents projets s’envolent de plus d’un million d’euros à Herve et forcent la ville à faire des choix

À l’ordinaire, le budget 2022 est logiquement impacté, comme ailleurs, par des dépenses en hausse, en particulier de personnel (+ 165000 €) dû à la série d’indexations ou encore 74000 € pour la subvention de la RCA. Bonne nouvelle, par contre, celles de l’éclairage public diminuent de 10000 € grâce au nouvel équipement LED. Des recettes sont également revues à la hausse comme le fonds des Communes (+142000 €), les subventions APE (+98000 €) et les additionnels (+58000 €).

"La modification budgétaire est à l’équilibre mais grâce à un prélèvement de 262000 € sur le boni cumulé et à l’utilisation de la provision Covid. Le résultat réel de l’exercice est donc un déficit de 300000 €" , a épinglé la conseillère Marie-Martine Schyns (EPH), en appelant à la prudence.

Mais c’est davantage les révisions à l’extraordinaire qui ne passent pas pour le groupe EPH. De nombreux projets herviens voient en effet leurs coûts bondir: +924000 € pour la tour panoramique, +299000 € pour le site Chapelier, +295000 € pour la station d’épuration de Xhendelesse, +265000 € pour l’école de José… La majorité a ainsi décidé de reporter différents projets (la ZACC de Bolland, l’église de Charneux, la toiture et la chapelle du centre administratif Marie-Thérèse…).

Pour le groupe EPH, qui s‘est abstenu, les priorités données ne sont ainsi pas les bonnes: "Dépenser de l’argent pour un projet comme celui de la tour panoramique est un mauvais message délivré à la population en cette période difficile" . Le bourgmestre, Marc Drouguet, a rappelé que ce dernier était toujours à l’étude avant de souligner que "le collège veut continuer à avancer et à être ambitieux pour Herve" , et de rappeler les bénéfices touristiques, culturels et économiques qui doivent en découler.

Jean-Claude Dumont (PS) a quant à lui regretté d’avoir été mis devant le fait accompli. Le groupe s’est également abstenu car "les voyants sont à l’orange" et il redoute une augmentation de l’impôt. Philippe Dumoulin a admis que "le budget 2023 ne sera pas facile à élaborer mais que, grâce à sa gestion financière, Herve avait la chance d’avoir des grains de réservepour faire face ".

C’est ce qui s’est d’ailleurs passé pour les comptes 2021 présentés à l’équilibre à l’exercice propre. "Grâce à la bonne gestion, on a pu aller rechercher dans les bonis cumulés et ainsi présenter un compte à 0" . Et cela malgré le recul, en 2021, des recettes du précompte immobilier et de l’impôt des personnes physiques, ainsi que l’impact du Covid sur les finances de la Commune et du CPAS. "On a toujours été sélectif dans nos projets, mais on le sera encore un peu plus à l’avenir" , conclut l’élu.