Herve: les producteurs locaux mis en avant

La Framboisière de Rosmel

Se perdre autour des cultures de framboises, de cerises, de fraises et de myrtilles: c’est ce que la Framboisière de Rosmel a proposé aux visiteurs qui s’y sont rendus. Rémy Hogge, agronome de formation et originaire du Plateau de Herve, a décidé de reprendre la ferme laitière familiale en 2002. L’idée de vendre la ferme le rendait triste: il a donc décidé à l’époque de quitter son emploi et de se lancer dans la culture de la framboise et des poires. " J’adore les framboises! Je voulais faire quelque chose qui ne se faisait pas autre part, quelque chose d’un peu novateur ", explique-t-il. Depuis peu, Rémy a laissé tomber les poiriers pour se consacrer uniquement aux petits fruits: les fraises, les cerises, les myrtilles… La production des myrtilles a d’ailleurs commencé il y a peu car il explique qu’il a dû changer la nature du sol pour permettre aux myrtilles de se développer: " Maintenant, il va falloir attendre un an ou deux pour que les buissons grandissent ." Des projets et des idées plein la tête, Rémi Hogge envisage peut-être d’ajouter à sa culture du cassis et des mûres. " L’idée, c’est de se spécialiser dans la culture des petits fruits, des petits fruits d’été. "

Crèmes glacées et desserts des Délices de mon enfance

Des ateliers de cuisine avec les produits de la ferme, un bar à glaces, la découverte du processus de transformation du lait en glace et yaourt accueillaient les visiteurs sur le domaine familial.

©Cindy THONON

Il y a 14 ans, Martine Geron troque son titre d’agricultrice et décide d’ouvrir Aux délices de mon enfance. L’idée du circuit court était importante pour elle: faire découvrir les produits qu’il était possible de consommer à deux pas de chez soi. Deux ans plus tard, elle est rejointe par Florence Loupart et, ensemble, elles décident de se lancer sur les marchés afin d’aller à la rencontre des personnes.

La ferme familiale Colyn

Stéphane et Jean-Christophe Colyn sont la 4egénération de la ferme laitière familiale. Audrey, l’épouse de Christophe, a rejoint l’aventure il y a tout juste 3 ans.

À l’époque, la ferme produisait du beurre et de la maquée. Pour étendre l’offre, elle propose la création de yaourts et de petits fromages frais. Elle explique que dans la famille, chacun a sa spécificité: Stéphane s’occupe de l’affinage des fromages et Jean-Christophe s’occupe du beurre. Les visiteurs ont pu découvrir l’exploitation avec des visites guidées et les ateliers de transformation flambant neufs.