Inflation et indexation: impact pour la police du Pays de Herve

Cher agrandissement à Welkenraedt…

Le moins bon, c’est la nette reprise des événements (et donc du travail de la police le soir et durant les week-ends), les quatre indexations des salaires (plus de 300000 € déjà intégrés en modification budgétaire et 250000 € mis en réserve) et l’inflation du secteur de la construction… Une donnée essentielle avec l’agrandissement de l’antenne de Welkenraedt, approuvée en mai dernier . Pour rappel, l’architecte avait initialement estimé le chantier à 578000 € et la zone avait bloqué 600000 € au budget. Six mois plus tard, 725000 à 750000 € seraient nécessaires et, afin de ne pas se retrouver bloqué par le marché, la zone de police a réajusté sa ligne budgétaire en l’augmentant de 250000 € pour atteindre 850000 €. "On a la volonté d’avancer sur ce dossier car il y a un manque criant de place pour les policiers , insiste Marc Drouguet, président de la zone de police. On a eu de longues discussions en collège… Dans les révisions des dossiers sur Herve, on est entre 30 et 37% de hausse en deux ans." Mais la police espère bien ne pas dépenser la totalité de l’enveloppe.

La bourgmestre de Plombières a avoué en avoir discuté avec ses échevins et le conseiller hervien Boris Chandelle a préféré s’abstenir, estimant qu’une hausse de près de 50% était trop élevée. "Les policiers apprécieront" , lui a rétorqué Marc Drouguet.

Rayon des bonnes affaires

Les conseillers ont aussi appris l’achat en urgence d’un véhicule d’intervention de type "combi". Un Mercedes Vito diesel commandé fin mai 2022. "C’est une décision d’opportunité , a expliqué le chef de corps Vincent Corman. Nos véhicules vieillissent vite et mal. On avait prévu de remplacer un des véhicules d’intervention (un diesel, car c’est VW qui a le marché pour les essences) et Mercedes nous a dit que le prix allait s’envoler de 15000 € à la mi-juin! On a forcé la décision, en bon père de famille." Une décision saluée, cette fois, par Boris Chandelle. "Je suis pour cette acquisition… Et les policiers apprécieront d’avoir un nouveau combi."