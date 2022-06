"De la station de pompage jusqu’à Falhez, l’entreprise Baguette est en train de couler les éléments en béton, de changer les fondations. Nous aurons, normalement, une première couche de tarmac pour le 8 juillet" , expose Marc Drouguet, bourgmestre de Herve.

La seconde partie du chantier, de la station de pompage (à Martinsart) jusqu’à la rue du Bief, est plus problématique puisque des malfaçons ont été constatées . "De la station jusqu’à la rue du Bief, on ne sait pas encore donner une planification précise car l’autre entreprise va devoir retravailler en profondeur. Ils sont en train de regarder tout cela, et ça va dépendre des travaux qui seront décidés avec l’AIDE. Mais le but est de faire des travaux de qualité sur du long terme, donc il est hors de question pour nous de lésiner sur la qualité du travail à faire pour corriger les malfaçons. Dès que nous aurons plus d’informations, nous reviendrons vers les riverains" , précise encore le bourgmestre.