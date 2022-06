Le bourgmestre ordonne la fin des travaux dans les centres de Herve et Battice

Sur place avec la police

Ce mardi, le mayeur a passé une paire d’heures à analyser le dossier. "On a interpellé le Service Public de Wallonie (SPW) et la société (dont je tairai le nom) qui s’occupe de ce chantier qui consiste au remplacement de certains câbles (c’est du relamping, soit le remplacement des luminaires). Nous sommes intervenus avec la police et j’ai pris la décision de faire arrêter le chantier. Que le SPW analyse le dossier et que tout soit sécurisé avant d’envisager une reprise" , lâche Marc Drouguet.

Ces travaux "qui ne sont ni commandés ni décidés par la Ville" , insiste le bourgmestre, ont occasionné des bouchons dans Herve ces dernières semaines. Et ce n’est pas tout… "J’ai passé vraiment beaucoup de temps ce mardi sur ça. Les choses ne sont pas faites correctement au niveau de la signalisation et je crois qu’il y a également des problèmes sur la qualité des travaux. Le SPW doit revoir l’entreprise à ce sujet. Moi, de mon côté, j’ai dit qu’il était hors de question de continuer à vivoter avec ça: on arrête tout et on referme temporairement pour éviter des problèmes de sécurité (il y a des trous dans les trottoirs) et de fluidité du trafic. Ils doivent refaire des réunions entre eux, mais je ne prolonge plus les arrêtés de police tant que ce n’est pas réglé."

Plus d’autorisation communale, donc, pour la suite de ce chantier. "Non, tant que les choses ne sont pas faites correctement je ne prolonge plus rien" , insiste le bourgmestre. L’entreprise concernée et le SPW doivent revoir leur copie.