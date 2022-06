Le chef de corps de la zone de police estime l’outil " indispensable " dans un contexte de "remise en question de la part de certains de la légitimité de la police" . La zone travaille sur le dossier depuis un an .

Ce mardi, la police du Pays de Herve a informé de "l’utilisation prochaine des caméras mobiles et visibles de type piéton" . Mentionnant les objectifs visés, la police précise que le policier doit avertir de l’utilisation de la caméra, qu’il doit être porteur de son uniforme ou être en civil avec son brassard d’intervention (ou présenter sa carte de légitimation). La police insiste sur l’usage des images (dans un cadre fixé et autorisé par la loi) et sur l’impossibilité, pour les personnes filmées, de s’y opposer.