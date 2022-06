Pour cette édition, 7 fermes liégeoises se sont affrontées pour tenter de remporter le titre de "meilleur beurre de la province de Liège".

Pour les départager, elles se sont soumises à l’avis d’un jury composé, entre autres, d’un journaliste, d’un producteur de fromage, d’un professeur de boulangerie-pâtisserie, d’un formateur Horeca, d’un chef de cuisine, etc.

Après plus de deux heures de dégustation et l’analyse minutieuse des critères organoleptiques des beurres, le jury du concours a désigné les trois vainqueurs:

– à la première place la Ferme Colyn (Herve),

– à la deuxième place la Ferme Grande chevée (Esneux),

– à la troisième place la Ferme Vandenschrick (Villers-le-Temple).

Haute qualité

Le jury a été sensible à la haute qualité des produits présentés. Ce concours, créé en 2016 par les Services agricoles de la Province de Liège, ne compte en aucun cas pour du beurre! Son objectif est la mise en lumière des produits de nos campagnes et du savoir-faire de nos agriculteurs. Peu le savent mais la transformation du beurre est un travail qui demande patience et habilité.

Au fil des années, ce concours s’est développé et a conquis d’autres provinces wallonnes. En effet, les Provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur organisent également, avec le soutien de la Province de Liège, leur propre concours afin d’élire leurs trois meilleurs beurres.

Les trois fermes lauréates de chaque région se retrouveront début septembre, dans le cadre de la foire agricole de Battice, pour participer à la finale interprovinciale qui élira, cette fois-ci, le meilleur beurre des quatre provinces participantes. Un prix convoité qui, espère les organisateurs, "offrira une meilleure visibilité au savoir-faire des agriculteurs et qui redonnera le sourire à la crémière."