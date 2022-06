Retour des artistes au Domaine des Fawes à Charneux (Herve)

Ces 10, 11 et 12 juin 2020, l’expo-vente du Domaine des Fawes à Charneux, "Arti’Fawes", revient pour une deuxième édition. " Les artistes qui sont venus l’année dernière étaient très contents de réexposer" , avance Yves Liégeois, administrateur de l’ASBL. Cette année, ils seront le double, une trentaine, installés à l’intérieur et dans le parc du château dont Robert Alonzi, Francis Brandt (lartistuteur), André Englebert, Florkey ou encore Éric Hagelstein… Hiram sera mis à l’honneur et dédicacera ses recueils de poèmes. Des jeunes réaliseront également des œuvres durant le week-end avec Les Bidonneurs (artistes transformant des Bidons en objets) de l’ASBL Clic Jeunes. Le principe de l’événement reste le même: un pourcentage de leur vente (35%) sera destiné au Domaine des Fawes. "L’année passée, on l’avait organisé principalement à cause du risque de devoir déposer le bilan du Domaine des Fawes suite au Covid. On n’a jamais reçu de subsides de personne, car on n’est pas assujettis à la TVA. Grâce à Arti Fawes (NDLR: une dizaine de milliers d’euros avaient été récoltés) et d’autres donateurs, les comptes de l’ASBL sont revenus à flot. Maintenant, l’objectif est d’améliorer le centre par d’autres activités et d’améliorer aussi le confort du personnel et celui des enfants, comme en changeant la literie, etc."