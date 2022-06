Herve crée un week-end des producteurs

L’idée de mettre les producteurs en avant a germé dans l’esprit de l’échevin du commerce à la suite du week-end des créateurs et artisans organisé avec succès en octobre 2019. Les producteurs locaux auraient pu être mis à contribution en 2021, sans le Covid. "On a reporté mais nous y sommes , se réjouit Jean-Marc Monseur (HDM). Nous aurons une vingtaine de producteurs, je suis agréablement surpris. Un dépliant sera distribué dans les boîtes aux lettres pour expliquer ceux qui participent et ce que chacun propose."

Des visites, des ateliers, des dégustations, des jeux… L’offre se veut variée en activités et en produits. "Nous ne travaillons qu’avec des locaux: la framboisière de Rosmel, la ferme Colyn, Oxfam et Nos Racines, les Délices de mon enfant, Terre de fromages, la Maison Valençon, le herve de Madeleine Hanssen (NDLR: et les glaces de sa fille) , les cafés Charles Liégeois… S’il y a moyen de faire un repas complet avec les producteurs présents? Je pense que oui, puisqu’on a même de la bière (brassée à Val-Dieu mais mise en bouteille à Chaineux) et du vin via la coopérative du Pays de Herve, c’est déjà un bon début pour un repas! , s’amuse Jean-Marc Monseur. Mais nous avons aussi des fruits, des gaufres, des jus, des légumes, etc."

L’objectif est clair: permettre la découverte des produits locaux "dans une société où les gens sont demandeurs d’une nourriture locale, chose confortée durant la crise du Covid" .

Les forces vives de la ville de Herve ont ainsi été contactées par Sophie Henrard, référente pour les commerces à la Ville. "Un travail considérable qu’il faut souligner" , insiste l’échevin, qui pointe aussi la mobilisation des producteurs herviens… Mais qui en doutait?

Que vont proposer les producteurs locaux?

Ferme 3.Zero: la découverte de la ferme et son marché de producteurs locaux

Thomas Dombard (La Ferme 3.Zero). ©ÉdA Philippe Labeye

Thomas Dombard (La Ferme 3.Zero) a lancé ses activités en août 2019. "On est passé par toutes les étapes avec le Covid. L’engouement est redescendu après la seconde vague, puis c’est remonté… et là ça redescend. Pour les 18 et 19 juin, on fera une visite guidée de la ferme, le magasin sera ouvert et nous aurons la présence d’autres producteurs locaux. Il y aura de la restauration et un bar."

Thier Nagant, Julémont

Atelier Constant Berger: des activités différentes (visites et jeu collectif)

Adeline Constant (Atelier Constant Berger). ©ÉdA Philippe Labeye

"Le samedi, on fera la visite d’un verger à Clermont puis la visite de notre atelier, toutes les heures.L’idée, c’est de comprendre comment ça se passe depuis la plantation d’un arbre jusqu’à la distillation d’une eau-de-vie. Dimanche, à 15h, ce sera un jeu Alcoolective avec 10 participants, ici à l’atelier, pour comprendre comment sont fabriqués les spiritueux, grâce à Léandre qui animera le jeu."

Rue de Herve, Battice.

La Rubis du Plateau: des tartelettes aux fraises par et pour les enfant

Sébastien Didderen (La Rubis du Plateau). ©© ÉdA LABEYE Philippe

"La saison des fraises est déjà bien avancée" , mais Sébastien Didderen en préservera quelques-unes pour les 18 et 19 juin (dès 14h). "On ne peut pas aller dans les serres mais on pressera des fraises et des pommes bio. Je vais aussi faire des mini-croûtes pour que les enfants préparent des tartelettes aux fraises qu’ils pourront reprendre ou manger sur place" , sourit le pâtissier de formation.

Faweux, Charneux.

Brasserie du Val-Dieu: des bières créées à Val-Dieu, embouteillées à Chaineux

Alain Pinckaers (Brasserie Val-Dieu). ©ÉdA Philippe Labeye

La Brasserie du Val-Dieu fête ses 25 ans fin de cette année…

"On vend très bien pour l’instant, on espère que ça va continuer. Samedi (10h et 13h30) et dimanche (13h et 15h30), nous organiserons des visites de la brasserie, des nouvelles installations. Avec une dégustation. Une visite standard, mais gratuite. On a dû limiter le nombre car on avait déjà beaucoup d’inscrits…"

Val-Dieu, Aubel.

Chocolatier Demaret: hors saison pour le chocolat… Qu’importe pour les gourmands!

Bénédicte Demaret (Chocolatier Demaret). ©ÉdA LABEYE Philippe

"Herve est très dynamique pour soutenir les petits producteurs! C’est hors saison pour nous, et on ne saura pas faire une démonstration pro vu la chaleur (on ne peut pas faire entrer les gens dans l’atelier, pour la sécurité et l’Afsca). On fera découvrir le tea-room et la boutique, avec des boissons gourmandes ou rafraîchissantes" , souligne Bénédicte Demaret.

Voie de la Chocolaterie, Manaihant.