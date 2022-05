À Herve, les pompiers ont été sages et ils ont pu nouer une relation très particulière avec ces engins hors normes, plusieurs d’entre eux restent gravés dans les mémoires: la pompe à bras des ateliers Thirion datant de 1889, le fameux Ford PH1 (alias Big Job) de 1958, la désinca Chevrolet Chevy de 1984 (qu’on retrouvait à Battice), le Ford Ranger du commandant, le rail-route Mercedes pour se glisser dans les 6,5 km du tunnel du TGV à Soumagne… et, évidemment, les deux Rosenbauer PH3 et PH4 acquis fin 1999 – début 2000 contre près de 210000 € l’unité. Un achat coup de folie pour les uns, coup de génie pour les autres.

Ces deux véhicules ont, en effet, créé la légende des pompiers de Herve, leur renommée s’est étendue sur l’ensemble du Royaume et au-delà des frontières. Mais la zone de secours ne pouvait, en 2014, s’offrir le luxe de préserver ces monstres, vu la complexité qu’ils engendraient (coûts d’entretien, maniabilité, compatibilité avec les autres véhicules…). La Ville vendait le PH3 (4x4) lourdement endommagé à un exportateur en juin 2015 tandis que le PH4, en panne, était cédé à l’amicale des pompiers de Herve.

L’amicale, justement, relance ses portes ouvertes ce dimanche 5 juin après "un trou de trois ans sans manifestation" . Une dernière sur l’avenue Dewandre et place Albert 1er pour ce rendez-vous apprécié, puisque le chantier de la caserne du Plateau tient les délais (un déménagement aux Chesseroux, et un regroupement avec Battice, est prévu pour le premier trimestre 2023). "C’est la dernière fois ici, donc on a prévu quelque chose de particulier , avance Ludovic Feyen . On va lancer une cérémonie un peu plus officielle vers 12h. On a fait le pari de ramener les deux autopompes américaines pour cette dernière édition. Le PH4 appartient à l’amicale, et avec l’aide de l’ancien commandant Clerdain nous avons pu retrouver le jeune garçon qui a acquis le PH3 et l’a remis en état."

Un camion abandonné dans une prairie

Le camion PH3 a «pourri pendant des années dans une prairie». ©Jean-Raphaël MAROT

L’histoire de ce tout-terrain mythique est particulière. Vendu à un exportateur, le camion PH3 a "pourri pendant des années dans une prairie" . Un Wavrien, Alexandre Piret, a pu le récupérer "dans un état pitoyable" il y a deux ans. "Il avait connu, à l’époque, le commandant Clerdain et avait aimé ces camions. Il a réussi à retrouver le PH3 et il s’est fait une force de le remettre au goût du jour, à l’identique. C’était du boulot, de l’argent… Il a fait un travail remarquable, et Herve ce dimanche sera sa première sortie. Séquence nostalgie pour les plus anciens, car ces camions sont des emblèmes pour Herve, on s’est fait connaître par ça…"

Les portes ouvertes tourneront autour du retour de ces deux fiertés herviennes, avec une ambiance "à l’américaine" symbolisée aussi par des hamburgers à la place du traditionnel barbecue (après 18h) et par une décoration spécifique.

Les Harley de la police seront là! ©Archive Eda - Julien RENSONNET

Les Harley-Davidson de la police en «guest»

Pour entourer dignement la "parade", Ludovic Feyen n’est pas peu fier d’annoncer la présence… des motos Harley-Davidson de la police! "La police sera là avec la voiture-tonneau pour quelques piqûres de rappel. Et, chose exceptionnelle, on aura les Harley de la police de Bruxelles pour encadrer les véhicules américains! Je pense qu’on n’a jamais vu ça dans la région, c’est une petite exclusivité car elles ne sortent pas beaucoup."

Niveau véhicules, c’est une évidence l’amicale des pompiers de Herve a vu les choses en grand, une fois de plus.

Un bar à bières spéciales «pompiers», des démonstrations…

Les pompiers enchaîneront les démonstrations sur la place Albert 1erde Herve dès 14h. Les familles répondent toujours à l’appel! ©Romain RIXHON

La journée des pompiers de Herve a toujours attiré un large public, difficilement quantifiable puisque les familles rallient toute la journée la place Albert 1eret l’avenue Dewandre.

"On a toujours eu beaucoup de succès, et ça augmente d’année en année , observe Ludovic Feyen. D’habitude, nous avons également la journée portes ouvertes de la caserne de Theux, le même jour. Mais avec les inondations de juillet dernier, nous serons les seuls de la zone à avoir une manifestation ce dimanche."

Cette réussite, les pompiers herviens la doivent à la qualité des démonstrations étalées durant l’après-midi, du feu de friture (toujours impressionnant) au feu de voiture (dans une maisonnette, cette année, vers 17h) en passant par la désincarcération. En outre, l’amicale attend une réponse favorable pour la présentation du tout récent camion-douches de la zone Vesdre – Hoëgne & Plateau. "On a fait la demande auprès de la hiérarchie, on verra car le camion n’est pas encore sorti des ateliers… Ce dimanche, ce sera déjà l’occasion de présenter au public la toute nouvelle échelle de Herve, reçue fin février et mise en service ce 15 avril. Et nous aurons la présence de la cellule Animaux Rescue Team (ART) qui sera là avec son véhicule pour une démo sur le coup de 15h."

Un bar qui rassemble les bières des pompiers

Si les enfants seront également choyés (des châteaux gonflables, un carrousel, les balades en camion…), les adultes ne seront pas oubliés puisque les pompiers herviens (entre 30 et 40 personnes pour préparer l’événement, dont 13 actifs au conseil d’administration de l’amicale) ont pu recevoir un brassin de Kidouch, la bière de l’amicale lancée il y a pile 10 ans. "Nous aurons, dans le jardin à côté du poste, un bar à bières spéciales des pompiers. Avec la Kidouch (qui marche très bien et qu’on relance) mais aussi la bière des pompiers de Liège, celle des pompiers d’Andenne…" , précise encore Ludovic Feyen.

La cérémonie débutera sur le coup de 12h et le grand public pourra assister aux manifestations dès 14h. Le repas "hamburger", sur réservation autant que possible, s’ouvrira à 18h.

Assiette hamburger à 12,50 €. Réservation via amicale.herve@zone-vhp.be.