Ce couple de Herviens va construire un refuge pour animaux et un éco-resort au Portugal

Des logements insolites

Dans ce projet, le refuge animalier côtoiera des logements insolites, durables, légers et écologiques lovés dans cet écrin de verdure. "Nous allons y construire différentes cabanes et des tentes de type glamping (camping chic). L’idée est de créer un lieu de slow-life où on remet l’être humain dans son cadre originel. On ne veut pas de logements les uns à côté des autres en mode rentabilité.On veut créer des cocons pour les visiteurs." Un resort qui prendra le nom d’Almaterra Conscious Resort qui signifie "l’âme de la terre, en conscience". Un lieu qui "offrira l’opportunité à ceux qui le souhaitent de venir s’immerger au cœur de la nature et d’un refuge et d’en apprécier ses bienfaits". Le terrain, c’est dans la poche. La tiny-house qui leur servira d’habitation et de points de repère "pour explorer le terrain" est en construction sur place, il restera alors à finaliser les permis, rapatrier les chevaux (lire ci-dessous), monter les premiers logements et se lancer dans cette nouvelle vie.

" On souhaite proposer une expérience globale" avec d’innombrables prestations sur place et permises par leurs compétences et leurs expériences. Au programme,par exemple, des séances de conscience corporelle, des cours de yoga et de réveil des sens sur une plage sauvage, des cérémonies du feu, des séances de danse énergétique, des soins aux animaux, des ateliers sur l’alimentation vivante, de l’équicoaching et connexion aux chevaux, du coaching personnel. "Des expériences sensorielles qui ramènent à l’essentiel et à l’instant présent". Une aventure qui s’annonce intense et pleine de sens pour eux et leurs futurs visiteurs.

www.almaterra-resort.com

Une collecte de fonds pour transférer les chevaux

Pour pouvoir développer ce projet au plus proche de leurs rêves les plus fous, le couple a lancé une collecte de fonds via le site Kisskissbankbank. S’ils ont déjà récolté 12145 €, il reste 17605 euros à trouver pour atteindre le premier pallier permettant de transférer le refuge Equiflow au Portugal et de créer des infrastructures adéquates pour les animaux. "C’est un terrain vierge, tout est à construire" , sait Ana. Concrètement, il faut débourser tous ces milliers d’euros pour le transport professionnel et les certificats sanitaires, pour construire un abri sur place et des abreuvoirs notamment, clôturer les espaces pour la sécurité des animaux, prévoir les premières visites santé à leur arrivée et forer un puit pour assurer d’avoir de l’eau en permanence. "Tous ces aménagements ont un coût et on ne peut pas les assumer seuls". D’où l’espoir de voir des mains se tendre avec, en échange et en fonction des montants, de belles contrepartiestelles que des packs yoga, pilates signés Ana, des nuitées ou week-end glamping au Portugal et bien d’autres… "Des contreparties éthiques et originales pour remercier les personnes de leur soutien.Il y en a pour tous les goûts."

Il reste 24 jours

À l’heure d’écrire ces lignes, il reste 24 jours aux Herviens pour atteindre ce premier pallier de près de 30000 euros. "Si nous n’atteignons pas cet objectif, nous retombons à zéro et nos contributeurs sont remboursés." Le 22 juin étant la date butoir! "Même les plus petites sommes nous permettront d’avancer un peu plus vers l’émergence de ce beau projet. Les petits ruisseaux font les grandes rivières." L’appel est lancé. Et s’il est entendu, l’étape suivante sera de récolter les sous pour installer les premiers hébergements.

Envie de les aider? Tapez Almaterra Conscious Resort sur le site www.kisskissbankbank.com