Pétition contre le projet à l’ancien Delhaize de Herve

Présenté dans nos colonnes par l’architecte charneutois Roger Garsoux (atelier d’architecture Garsoux et partenaires), ce projet est porté par Paul Vanhonsebrouck et se pose sur 600 m2entre les rues de la Station et des Écoles, au cœur de Herve. Les volumes et les unités de logements ont été revus à la baisse par rapport à la première demande de permis introduite en janvier 2013 ( 22 appartements, 5 surfaces commerciales et 34 emplacements de parking, à l’époque ), mais les riverains n’y sont toujours pas favorables, comme en atteste une pétition lancée jeudi. Et derrière celle-ci, le même voisin (de la rue de la Station), à savoir Jacques Delrée qui a déjà pu collecter une centaine de signatures.

La pétition, publiée sur Change.org, pointe du doigt le gabarit du projet par rapport à une vingtaine de maisons rue de la Station (9 sur le bas, 11 sur le haut), des habitations reconstruites après la Première Guerre mondiale. "Les lignes de fuite du bloc projeté ne correspondent pas à celles des maisons voisines" , signale le Hervien qui estime également que l’immeuble au cœur du projet occasionnera "des nuisances vis-à-vis des riverains (vue plongeantes, ombres portées…)" . La pétition mentionne "la densité du bâti importante" au cœur de Herve et une "construction qui n’améliorera en rien le cadre de vie des riverains" . En outre, elle reprend le nombre conséquent d’appartements à Herve (320 en 2015, semble-t-il) et les projets en cours (Site Chapelier, Résidence Léonie…). Jacques Delrée ajoute qu’un manque de places de parking se fera ressentir dans les rues de la Station et des Écoles, qu’aucun commerce n’est prévu ou encore que le passage entre les rues se fait sur un site privé… Il invite d’ailleurs la Ville de Herve à acquérir les lieux pour y créer un espace vert, un parc convivial destiné aux Herviens et à certaines activités (le marché?).

L’opposition des citoyens est réelle et la Ville en tiendra compte à la clôture de l’enquête, avant de formuler d’éventuelles remarques au demandeur du permis d’urbanisme. Reste que de nombreuses réunions se sont déjà tenues avant de déboucher sur l’actuel projet et que les griefs susmentionnés ont déjà été pris en compte, sans souligner l’impossibilité pour la Ville d’acquérir cette surface à bâtir au cœur de Herve. Nul doute que la décision finale de la Ville sera scrutée, analysée… et plus que probablement attaquée.