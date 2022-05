Piste cyclable vers Battice: travaux en 2023

Arrivés au carrefour de Manaihant, les cyclistes basculent sur la nationale, à proximité des automobiles, ou empruntent les voies secondaires via Manaihant ou Chaineux. La piste cyclable se prolongera cependant en 2023. "Le planning n’est pas encore défini au mois près, mais le but est de réintroduire le dossier pour adjudication cette année, et d’entamer les travaux en début d’année prochaine" , commente Arnaud Köhler, qui a étudié le dossier pour le Service public de Wallonie (SPW), direction des routes de Verviers.

Ce cheminement avait été soumis à enquête publique en septembre 2021, étape cruciale car il concerne potentiellement 600 riverains. Le projet a déjà connu de multiples versions. "Par rapport à ce qui avait été initialement pensé et réfléchi, il y a eu des adaptations. Au départ, nous planchions sur deux voies unidirectionnelles, avec des traversées multiples. Mais c’était moins efficace pour la mobilité douce. Nous n’avons pas pu enchaîner avec les deux dossiers car ce sont des chantiers différents, qui ont évolué différemment. La partie entre le carrefour de Manaihant et celui de Battice nécessitait un permis, l’autre pas. On a fait une étude plus approfondie car nous avions aussi des impacts au niveau du pont. On va d’ailleurs réintroduire un permis pour cette partie-là."

Il fut question, un temps, de cesser la piste cyclable à l’approche du pont de Chaineux en venant de Manaihant. Une solution a été trouvée avec "une piste bidirectionnelle du côté d’Aix-la-Chapelle lorsqu’on franchit le pont" . "Le but, c’est de garder la même logique cyclable entre la rue de Gelée (NDLR; Petit-Rechain, en sortie du zoning près de chez "Popol") et le centre de Battice, avec une piste en double sens. Mais on ne sait pas tout faire en une fois. Il y aura aussi, à Battice, une traversée pour que les cyclistes se retrouvent du bon côté du carrefour près de chez Xrun. Les faire arriver à contresens était un peu compliqué" , conclut-on au SPW.

Le chantier s’étirera sur une centaine de jours ouvrables (trois à quatre mois) et le budget est… difficile à déterminer vu l’inflation et l’impact sur un ouvrage d’art (le pont).