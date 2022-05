Lundi, la minorité s’est inquiétée de cette situation, tant côté PS que côté EPH. Pour Jean-Claude Dumont (PS), "le point doit être suivi en commission et on doit avoir un bilan même si ce n’est pas la Commune qui est responsable" . Le PS est "pour que l’on fasse l’égouttage, même si ce n’est pas électoralement parlant" , et il sera attentif à ce "qu’il n’y ait aucun avenant" . Boris Chandelle (EPH), lui, s’est inquiété des surcoûts pour la Ville, tant sur ce chantier que sur la suite (rue Albert Leclercqs).

La Ville a indiqué ne pas subir les surcoûts engendrés par les modifications à apporter rue Nicolas Hardy, que ces derniers seraient pris en charge par la société. Pour Albert Leclercqs, en revanche, "on ne sait pas lier les deux dossiers" . "Les marchés sont scindés et celui de la rue Albert Leclercqs est attribué depuis un moment. Il y a une possible révision des prix, comme pour chaque marché, mais cette révision peut aller dans les deux sens. Je comprends qu’on se pose la question de la prolongation rue Nicolas Hardy (nous aurons la planification ce mercredi), mais on ne parle pas encore d’un retard pour Albert Leclercqs" , nous indique Marc Drouguet (HDM).

2. Inondations: des graviers dans les avaloirs? Autre préoccupation relevée en fin de conseil ( et dans ces colonnes le 10 mai dernier ), les inondations dans le bas de Herve, rue Noblehaye, à Outre-Cour ou encore à Bolland. Le Ville nous avait déjà confirmé analyser l’égouttage rue Jardon, suite aux travaux du Site Chapelier et de Léonie. "Est-ce que les études hydrauliques sont terminées? Avez-vous un outil de planification des travaux prioritaires?" , a posé Marie-Martine Schyns (EPH), qui souhaite collaborer en commission sur "cet enjeu majeur" . Le PS, lui, regrette que "la majorité soit la seule à dire que construire (et le béton) n’engendre pas des inondations, mais qu’arrivera-t-il si l’école de Bolland est inondée? On attend des mesures!" .

"Nous avons remarqué, le 7 mai, qu’il restait des graviers (et non du béton) dans les avaloirs rue Jardon. Nous l’avons signalé à l’entreprise en amont qui a nettoyé les avaloirs et suivra la problématique. Quant au parking du Delhaize et à l’entrée de la rue Noblehaye, on a constaté un souci les 3 juin et 14 juillet 2021, ainsi que ce 7 mai. On a les résultats de l’étude hydraulique qui confirment un souci à cet endroit. On va réfléchir à des solutions en fixant des priorités" , sait le bourgmestre. Le tracé de l’égouttage pourrait notamment être modifié à hauteur de Noblehaye.