24 heures de lecture pour les 5es de l’école libre de Charneux

"Après le manque d’activités à cause du Covid, les élèves de 5eprimaire ont exprimé, lors du conseil de classe, leur souhait de dormir en classe , explique Gilles Collings, instituteur. Avec ma collègue Romane Piron, on leur a expliqué qu’il fallait lier cette activité à un apprentissage et on leur a ainsi organisé un programme entre le mardi midi et le mercredi midi."