"On a de nouveaux exposants chaque année, en plus des habitués et des riverains, et on a dû étendre la surface" , explique Julien Beuvens, du comité des fêtes, qui se réjouissait, dimanche après-midi, de la foule qui défilait. On ne s’attendait pas à une reprise pareille, même si la demande était vraiment là de la part des riverains et des habitués après deux ans d’absence. En termes d’affluence, on bat un record de visiteurs: ils sont venus très tôt et tous les parkings sont pleins."

L’organisateur était ainsi très satisfait d’avoir prévu deux châteaux gonflables au lieu d’un, cette année. Les bars et le clown Nanar qui était à la sculpture de ballons avaient également fort à faire pour ravir petits et grands. Le Clos des Forbots proposait, lui, des balades à poney pour 5 euros. Tous les bénéfices seront reversés au Relais pour la vie de Verviers.

Quant aux brocanteurs, ils avaient également le sourire, souligne Julien Beuvens car ils vendaient bien. "Il faut dire qu’on en est à la 40eédition… la réputation de la brocante est faite!"

Après ce succès, le comité des fêtes se penchera sur a fête du village les 1, 2 et 3 juillet prochains. Kermesse, jogging, balade vélo, tournoi de pétanque et blind test seront entre autres au rendez-vous. L’association y fêtera ses 35 années d’existence.