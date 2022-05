Une Renault Clio s’engage sur un sentier pédestre et termine dans le fossé à Herve

Les marcheurs et les cyclistes auront pu faire une curieuse rencontre ce vendredi matin sur la voie le Dent à Herve. Il s’agit d’un chemin de terre, situé entre la chapelle de Stockis (Grand-Rechain) et la rue du Bief (Xhendelesse)... qui au vu de sa taille est bien sûr réservé aux piétons et aux VTT.