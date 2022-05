Malfaçons : on va rouvrir en profondeur la rue Nicolas Hardy à Xhendelesse

Le début de la réalisation de la voirie était bloqué pour le lendemain de la Cavalcade, le 19 avril. Ce ne fut pas le cas. Et la date de fin du chantier, début juillet, est illusoire, comme le confirme Marc Drouguet.

Malfaçons vers la rue du Bief

"On a, depuis deux semaines et demie, découvert des malfaçons. Et ce qui était prévu le 19 avril n’a pu se faire. On voit l’étendue des malfaçons, donc on attend un planning prévisionnel dans le courant de la semaine prochaine. Il y a des choses plus ou moins graves, avec certains tronçons qui devront être changés. La bonne nouvelle, c’est que Baguette a commencé vers Falhez. Le chantier avance bien et les malfaçons entre la station de pompage et Falhez seront corrigibles. Mais l’autre côté, vers la rue du Bief, est plus problématique. On saura la semaine prochaine l’étendue des problèmes de pose (je ne vais pas rentrer dans le détail). On ne peut pas accepter un travail comme celui-là."

Creuser à 4 mètres de profondeur

Et le souci est considérable, puisqu’il "y a des tuyaux à 4 mètres de profondeur qu’il va falloir bouger, ce n’est pas une bonne nouvelle du tout et on en est désolé" .

La Ville va donc devoir attendre pour la rue Albert Leclercqs, "la plus mauvaise de la commune, mais on ne fera pas le dessus sans avoir fini le dessous. C’est dommage pour les riverains, mais c’est bien pire pour ceux qui sont impactés depuis 1,5 an rue Nicolas Hardy" .

Il va donc falloir rouvrir la voirie à hauteur de Martinsart. Une catastrophe. "On attend les informations précises pour donner des délais officiels, et cela fait six mois qu’on attend" , conclut, presque dépité, le bourgmestre.