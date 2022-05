Pure Sports Herve rouvre, Kineo Lontzen en faillite

"On veut être transparent, en commençant par dire que le groupe Kineo se porte très bien. Nous étions franchisés (les seuls) depuis janvier 2021 et l’événement ici ne touche que Kineo Lontzen , précise d’emblée Bruno Bériot, qui ne pouvait s’exprimer depuis dix jours sur les conseils de son avocat. Il y a une procédure juridique, mais on trouvait ça dingue de ne pas pouvoir communiquer à nos membres."

Le jugement étant tombé, avec du retard (le siège social étant sur Lontzen, le dépôt de faillite devait se faire à Eupen, et non à Liège), le gérant avance les causes de la faillite. "Le centre de Lontzen (NDLR: il a ouvert en 2006 mais la société existe depuis 2004, il a fallu construire le bâtiment) , il a fait des bénéfices une fois: en 2019. On a réinvesti des centaines de milliers d’euros dans cette société, ce projet. On avait de belles perspectives pour 2020… Et en mars on ferme pour Covid."

CST: une perte d’abonnés et de rentrées

Les salles peuvent rouvrir, mais avec Covid Safe Ticket (et le masque, souvent). "On avait près de 2000 membres en décembre 2019, on en a perdu 600! Kineo nous a soutenus, on s’est battu (y compris au décès de mon associé, Daniel Schils). 600 abonnés, c’est 30000 € de pertes chaque mois. En début d’année, uniquement avec l’électricité, on passe de 3500 € à 12000 € par mois. On avait un centre haut de gamme, avec sauna, hammam, piscine… et beaucoup de services."

Les associés cherchent des solutions, pensent à réduire les services… "Mais selon les calculs comptables (NDLR: qu’on imagine pertinents, vu les associés) , nous n’avions pas d’autres choix que de fermer."

Avec l’une des deux sociétés, celle propriétaire des deux bâtiments et des machines, Bruno Bériot tente "de sauver Pure Sports Herve" , une salle présente depuis 2011 et installée dans l’ancien Thema depuis 2018 (le bâtiment fut acquis sur le fil, le chocolatier Jean-Philippe Darcis venait d’y renoncer).

Racheter… ses propres clients

"Tout s’est décidé ce mercredi. On voulait sauver Pure Sports, et la salle va rouvrir ce vendredi à 14h. J’espère qu’il n’est pas trop tard, car j’ai vu des articles qui annonçaient la perte de Pure Sports. On a pris de gros risques pour racheter notre propre clientèle."

Les membres de Kineo Lontzen vers Herve?

La salle de Lontzen, bien plus onéreuse en coûts de fonctionnement (infrastructures, personnel…), ne pouvait être sauvée. "On a directement coupé les domiciliations, dès le 9 mai. Pour les abonnements de longue durée ou ceux qui ont payé en cash, je ne peux pas leur mentir: on ne saura pas rembourser. Ce sont des clients fidèles, certains depuis 16 ans. On veut être respectueux, mais on ne peut pas faire l’impossible. Pour ces clients, ils pourront venir dès ce vendredi s’entraîner à Herve."

De nouvelles machines à Herve… Mais moins de personnel

Les machines de Lontzen sont presque neuves, celles de Herve datent. "On va faire les choses en mieux, à Herve. On va remplacer le matériel cardio et muscu. Les gens retrouveront leur confort de Lontzen dans leurs activités."

Le gérant espère préserver ses 1400 membres. Le cœur lourd, il a déjà dû acter la perte des trois quarts du personnel. "Nous avons 22 personnes, nous allons en récupérer 5. Terminer cette histoire avec notre personnel fut très dur." Quant à l’avenir du bâtiment de Lontzen, il n’est pas défini à ce jour.