Logements à l’ancien Delhaize de Herve: l’enquête est ouverte

Les affiches ont été placées la semaine dernière: l’enquête publique concernant "la création de 18 logements répartis dans trois immeubles à construire et un bâtiment à transformer" débute ce mercredi 18 mai, pour s’achever le 2 juin prochain. Ce projet, porté par Paul Vanhonsebrouck, se situe entre les rues de la Station et des Écoles, à l’emplacement de l’ancien Delhaise de Herve. "Nous n’aurons ici que 18 logements, sans parking souterrain (il y aura 27 places dont 16 couvertes). On pourra passer sous les bâtiments des deux côtés pour arriver sur un îlot très ouvert, végétalisé et avec une priorité donnée aux piétons" , déclarait dans nos colonnes le 22 avril dernier ( voir notre article ) l’architecte Roger Garsoux. Les logements, de 55 à 110 m2, seront donc répartis dans quatre immeubles au total. Les coupes et vues générales sont affichées avec l’avis d’enquête. Les riverains, qui s’étaient in illo tempore manifestés contre un précédent projet, peuvent adresser des réclamations et/ou observations écrites au collège communal de la Ville de Herve, par courrier ordinaire, par téléphone (087/693669) ou par courrier électronique ( urbanisme@herve.be ), pour le jeudi 2 juin à 14h au plus tard.