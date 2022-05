La quarantième brocante de Grand-Rechain, enfin ce week-end

"Tout se prépare bien pour cette 40eédition , souligne Julien Beuvens, sur le terrain ce mercredi . On a plus de travail que d’habitude, car on a dû tout retracer après deux annulations (tout était effacé). Il nous reste des emplacements car on a rajouté la rue des Snacs, sinon nous avons déjà 2200 mètres réservés. Et ça continue de réserver!"

La brocante, la principale sur Herve ( "on attire le grand Herve mais aussi Verviers, etc." ), est également réputée pour ses animations annexes. "Cette année, nous aurons deux châteaux gonflables au lieu d’un, la présence du clown Nanar sur la place, le bar et le barbecue, une animation musicale et les balades à poney via le Clos des Forbots (les bénéfices seront reversés au Relais pour la vie de Verviers)" , conclut l’organisateur.

Infos et inscriptions sur www.grand-rechain.be. Parkings rue du Bola, derrière l’école et sur les axes en venant de Tribomont.