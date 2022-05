Étienne Piron n’est plus une entreprise Aubeloise depuis ce mardi! En effet, après 40 ans à Aubel, dont 30 rue de la Fontaine à Saint-Jean-Sart (derrière l’église, un chemin qui termine en sentier vers Val-Dieu), le siège social de la société rejoint le Pôle Rénovation érigé aux Chesseroux en 2018. Étienne Piron délaisse ainsi son village d’origine pour le zoning de Battice, face à la future caserne des pompiers de Herve-Battice.

Une nouvelle salle d’exposition pour les clients. ©Étienne PIRON

"La décision de réunir l’ensemble de nos compétences sous un même toit a été guidée par notre volonté de toujours améliorer nos services, au bénéfice de nos clients , explique le fondateur de l’entreprise par voie de communiqué. Après quelques semaines de fonctionnement, nous pouvons déjà constater que ce regroupement est un succès."

Peut-être la salle où vous signerez votre future maison. ©Étienne PIRON

Sur place, les différentes options mises en valeur par l’entreprise. ©Étienne PIRON

Le directeur adjoint, Louis Piron, pointe la nouvelle dynamique grâce à la salle d’exposition, aux bureaux lumineux (avec des liens optimisés entre les départements) et la facilité, pour la clientèle, d’entrer directement en contact avec les menuisiers, chauffagistes, etc. "Cela rend les choses plus concrètes encore" , souligne-t-il.

Un couloir avec différentes réalisations. ©Étienne PIRON

Ce regroupement remplit les objectifs d’efficacité (davantage de synergies), d’accessibilité (près de l’autoroute et dans un zoning) et d’exemplarité (un bâtiment à la pointe au niveau énergétique). Un plus incontestable pour cette référence dans le monde de la construction.

Un espace épuré pour l’accueil. ©Étienne PIRON