C’est confirmé, l’ING de Herve ferme en juillet

Ce lundi, justement, les habitués de l’ING de Battice ont reçu ce fameux courrier, daté du 12 mai et signé du nom du directeur service clients. Ce courrier annonce que "l’agence ING Herve – Battice fermera le 01/07/2022" . Une information qui nous a été confirmée par ING Belgique.

Consciente que "cette modification pourrait causer certains désagréments" , ING explique ce choix par la place prise par "les solutions digitales (tout comme l’assistance et les conseils à distance) et la gestion des opérations bancaires" . ING Belgique, qui "repense l’étendue de son réseau d’agences" indique qu’ "offrir un service toujours plus efficace" est une priorité pour "vous permettre de consacrer du temps à ce qui compte vraiment et toujours garder une longueur d’avance" … sauf que, pour les moins habitués au "Home Bank" et à l’application, cela passera nécessairement par un déplacement vers une autre agence. Un trajet également imposé pour des opérations ou renseignements de plus grande importance.

Les fermetures des agences ne sont évidemment pas propres à ING ( "Avant les banques quittaient les centres de Herve et de Battice… Si maintenant elles quittent carrément la commune" , regrettait en avril le bourgmestre de Herve), mais dans l’esprit des clients elles sont peu cohérentes avec "un service toujours plus efficace" … Même lorsque le client fait désormais lui-même (et pour pas un kopeck) la plupart des tâches que faisait avant "son" banquier.