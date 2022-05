Abattage d’arbres à Bolland: permis octroyé

En février dernier s’est tenue, à Bolland, une enquête publique pour "l’élagage et l’abattage d’arbres dans le parc du château" , bien appartenant au baron Éric de Royer de Dour de Fraula et "inscrit sur la liste de sauvegarde, classé et situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine" .