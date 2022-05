La zone de police, qui couvre huit communes (Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt), a décidé de lutter contre ces incivilités, de sa propre initiative face à un constat de terrain et s’appuyant sur la mise à jour de l’ordonnance générale de police survenue voici six mois et d’application depuis le 1er janvier 2022.

Ainsi, rappelle la zone de police, les infractions de première catégorie (sur arrêt de bus, en double file…) sont punies d’une amende administrative de 58 €, tandis que les infractions de seconde catégorie (sur un trottoir, un passage pour piéton…) sont punies d’une amende administrative de 116 €.

La campagne vise plusieurs buts, comme rendre aux usagers faibles la partie de voirie qui leur revient (la police pense aux enfants sur le chemin de l’école, aux personnes à mobilité réduite, etc.) et marteler les règles pour ranger son véhicule: dans le sens de marche, en une seule file, parallèlement au bord de la chaussée, le plus loin possible de celle-ci… Avec des piqûres de rappel: jamais sur le trottoir (en et hors agglomération), jamais sur l’accotement en saillie en agglomération (en laissant 1,5 m hors agglomération) et en laissant 1,5 m pour l’accotement de plain-pied (en et hors agglomération). Le stationnement et l’arrêt sont également proscrits à moins de 5 m d’un carrefour ou d’un passage pour piétons, à moins de 15 m de part et d’autre d’un arrêt de bus et sur une piste cyclable (rue de Herve, par exemple).

Ainsi, la campagne de prévention (avec le folder déjà distribué) s’est étalée sur six semaines, soit du 1er avril au 15 mai. À partir de ce lundi 16 mai, place à la phase de répression pour les contrevenants.