Concept 27 et Fika ouvrent un concept store à Battice

Cette semaine, un nouveau commerce a fait son apparition au coin des rues de Maestricht et des Forges les Eaux au centre de Battice. Il s’agit d’un concept store ouvert par le Concept 27 de Bérénice Charlier et Fika de Charlène Henrard. « Au départ, je me suis lancée dans la déco en ouvrant un e-shop, détaille la fondatrice de Fika. C’est de la décoration avec des côtés écolos et scandinaves. Je travaille avec des marques de qualité et il y a un peu de tout pour toutes les bourses. Puis, je cherchais un endroit pour ouvrir un magasin physique. » c’est alors que les deux dames se sont associées pour ouvrir un nouveau point de vente, le deuxième pour Bérénice Charlier, à quelques mètres de son autre boutique. « Concernant les vêtements, ce sont ici des outlets, soit l’excédent de l’autre magasin que nous vendons avec des réductions. Cela permet à ce nouveau concept store de regorger d’idées cadeaux. » Le Concept 27 Outlet & Fika Concept Store de son nom complet est ouvert du mercredi au samedi. R.R.