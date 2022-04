Quatre implantations scolaires mieux isolées sur la commune de Herve

Ainsi, la Ville a "déterminé les besoins importants" . "On est toujours attentif à une gestion efficace des écoles… À Xhendelesse, on va travailler sur les maternelles et le réfectoire. À Bruyères, ce sera le parement du bâtiment. À Chaineux, la structure devient poreuse et nous souhaitons remplacer les surfaces polycarbonates par du double vitrage…" , avance Marianne Dalem.

Bernard Allelyn, échevin des Bâtiments scolaires, poursuit. "On va démonter un parement en briques à Xhendelesse pour l’isoler, mais aussi isoler par les vides ventilés avec de la mousse polyuréthane. À Chaineux, des détails de l’époque sont obsolètes d’un point de vue thermique et il convient de placer du double vitrage mais aussi d’isoler la toiture. À Bruyères, on ne veut pas dénaturer le cachet architectural (les blocs) donc on va isoler de l’intérieur et changer les châssis en bois par de l’alu. À Battice, on compte isoler la toiture plate au-dessus des sanitaires… D’autres écoles (et d’autres parties) ont déjà fait l’objet d’autres rénovations énergétiques via d’autres plans Ureba. On ne sait pas tout faire d’un coup, mais les pièces du puzzle se rajoutent petit à petit."

2. Mouvements de jeunesse EPH a relayé "un appel des 5 fédérations de mouvements de jeunesse pour la création d’espaces de camps" face à une pénurie croissante (entre 400 et 600 lieux). "Le nombre d’affiliés ne cesse d’augmenter et la situation s’est complexifiée avec la destruction de certains terrains ou infrastructures lors des inondations. De plus, la réforme des rythmes scolaires condensera les camps sur une plus courte période. Notre commune prévoit-elle quelque chose afin de pallier cette problématique? En ouvrant par exemple des salles ou des écoles en juillet? En sensibilisant les propriétaires de terrains?" , a posé Diane Jacqmin, qui a rappelé les aides possibles (via l’ASBL Atouts Camps). HDM a écouté les doléances et se dit prêt à étudier la question, à tendre avec les autorités supérieures vers un allégement des protocoles d’agréation pour de nouveaux sites. Actuellement, le Domaine des Fawes est équipé, de même que deux prairies (à Bolland et à Charneux).

3. Endométriose L’ASBL Endométriose, dont le siège social est à Herve, va recevoir un premier subside: 200 €.

4. Liaison cyclo-piétonne Le dossier de liaison entre le RAVeL et le complexe sportif est repassé au conseil pour une adaptation technique. Concrétisation en 2023.