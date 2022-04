Une bière pour le groupe Ykons

"C’est une bière que l’on a voulue forcément un peu différente, facile à boire, pas trop alcoolisée" , indiquait Benoît Johnen de la brasserie hombourgeoise, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 30 mars dernier. "Et pour qu’elle soit incontournable et qu’on n’oublie pas son goût, on a mis de chouettes choses dedans" , ajoutait le chanteur du groupe, Renaud Godart. Ce petit quelque chose, ce sont des arômes de pins et d’agrumes. Le groupe a précisé sur sa page Facebook que ce produit serait disponible d’abord en milieu de semaine chez Grain d’Orge.

Pour rappel, ce n’est pas la première collaboration entre Ykons et l’établissement plombimontois. Les artistes donneront en effet un concert le 11 juin, lors du week-end anniversaire de la brasserie qui fête ses 20 ans.